Infinity Ward oltre Call of Duty: si cercano esperti di GDR open world!

Dopo aver svelato il gameplay della Campagna di COD Modern Warfare 2, i vertici di Infinity Ward si dicono interessati ad ampliare il proprio organico per far spazio a talenti ed esperti di settore specializzatisi in questi anni nello sviluppo di GDR open world.

Scorrendo l'elenco delle nuove posizioni lavorative aperte dalla sussidiaria losangelina di Activision Blizzard, i curatori del noto fansite CharlieIntel si sono imbattuti in una scheda che riportava, appunto, queste importanti anticipazioni.

La scheda in questione, rimossa dal portale ufficiale di Infinity Ward a stretto giro di posta dalla sua scoperta da parte degli appassionati di Call of Duty, descriveva le mansioni da far svolgere al futuro Narrative Director della sede distaccata di Infinity Ward Polonia. In un particolare passaggio del documento viene descritto un importante incarico da affidare a questa nuova figura professionale: "Il tuo ruolo sarà quello di fornire la migliore esperienza narrativa e cinematografica in un videogioco di ruolo a mondo aperto".

In attesa di ulteriori riscontri da parte di Activision Blizzard su questo misterioso gioco di ruolo open world, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 2 uscirà il 28 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/s.