Infinity Ward si espande: nasce la filiale di Austin, lavorerà su COD Modern Warfare 2?

I rappresentanti di Activision annunciano l'ampliamento della propria rosa di sussidiarie per accogliere Infinity Ward Austin: la nuova filiale texana contribuirà allo sviluppo dei prossimi capitoli di Call of Duty?

La nuova realtà interna a Infinity Ward, l'azienda che ha creato il primo Call of Duty e reinventato un genere, si unisce ai team di sviluppo già attivi a Los Angeles, in Polonia e in Messico, presumibilmente per seguirne il medesimo percorso legato sempre alla proprietà intellettuale di COD.

L'ormai storica compagnia interna ad Activision non entra nel merito delle attività svolte da chi entrerà a far parte di Infinity Ward Austin e si limita ad annunciare l'apertura di un'estesa campagna di assunzioni. L'impegno verso la serie di Call of Duty viene però rimarcato nella rinnovata "mission aziendale" che si può leggere nella pagina di Infinity Ward dedicata alle posizioni laborative:

"Fondata nel 2002, Infinity Ward è la casa di sviluppo da cui ha avuto origine il franchise di Call of Duty. Siamo situati a Woodland Hills, in California, e abbiamo uffici in Polonia, Messico e adesso anche ad Austin, Texas. Nel creare una delle IP più memorabili della storia dei videogiochi, tutto ciò che facciamo gravita sempre attorno ai fan e ai loro desideri. Riteniamo che creare relazioni con la nostra community non possa che tradursi in legami straordinari, una fonte d'ispirazione costante che ci aiuta a spingere sempre il franchise di Call of Duty verso nuovi livelli".

Quasi sicuramente, perciò, il nuovo team di Infinity Ward Austin entrerà a far parte della già nutrita batteria di software house di Activision impegnate su Call of Duty e sulle sue numerose iterazioni, dall'esperienza free to play di COD Warzone ai capitoli "canonici" come il rumoreggiato sequel di Modern Warfare del 2022.