Infinity Ward lancia un sondaggio su Call of Duty Modern Warfare

A meno di due mesi dal lancio del gioco, sembra che alcuni giocatori abbiano deciso di abbandonare Call of Duty Modern Warfare, e naturalmente gli sviluppatori di Infinity Ward stanno cercando di indagare per scoprirne i motivi, e magari convincerli a tornare.

Il lancio del gioco infatti è stato un successo anche a livello di vendite, ma i guadagni non sono sempre sinonimo di una fan base contenta, ed il gioco ha dovuto affrontare diversi problemi tra cui bug, un map design non sempre apprezzato, un bilanciamento delle armi in costante evoluzione e quant'altro, che non sono certo stati graditi dai giocatori.

L'ultima patch di Call of Duty Modern Warfare uscita, risolve gran parte di questi problemi, ma il team sta cercando appunto, oltre di far contenti i giocatori attuali, di recuperare quelli persi nel corso del tempo, ed ha dunque lanciato un sondaggio, chiedendo soprattutto a questi ultimi cosa li convincerebbe a tornare indietro.

Alcune opzioni riflettono i problemi di cui sopra, altre invece puntano alle Spec Ops, pure molto criticate per via dei bug e del gameplay deludente, oltre a una serie di problemi vari tra cui "Match balance issues", match online poco bilanciati, una delle critiche che più spesso viene fatta al gioco.

Riusciranno Activision e Infinity Ward a far tornare in gioco i giocatori delusi? Nel frattempo, date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare.