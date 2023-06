Le influenze di Final Fantasy 16: da Il Trono di Spade a L'Attacco dei Giganti

Final Fantasy 16 è il frutto della fatica di un team di sviluppo che ha spesso ricordato di essere cresciuto a pane, manga e anime. È inevitabile, quindi, che chi l'ha scritto, ideato o sviluppato abbia ereditato alcune caratteristiche dalle numerose opere pop degli ultimi anni.

L'Attacco dei Giganti

Quali sono state, nel caso di Final Fantasy XVI? Giocando al titolo, ma anche già solo dando uno sguardo ai video e alle immagini promozionali, possiamo ravvisare delle fonti di ispirazione che

Nella scrittura della trama e nella realizzazione di alcune particolari scene è evidente l'influenza esercitata da L'attacco dei giganti, celeberrimo manga scritto e illustrato da Hajime Isayama. Gli stessi sviluppatori hanno rimarcato in più occasioni che Final Fantasy 16 si è ispirato ad Attack on Titan. Ci sarà sufficiente assistere al prologo del gioco in cui compare la possente manifestazione Eikon di Titano, un colossale bestione di roccia che non potrà che richiamare alla nostra mente alcuni dei più famosi giganti dell'universo di Eren Yeager e compagnia.

Neon Genesis Evangelion

Anche Neon Genesis Evangelion, noto anime con protagonisti mecha e un gruppo di adolescenti, ha lasciato la sua impronta nella sedicesima fantasia finale, soprattutto nelle spettacolari battaglie fra Eikon, che ci ricorderanno quelle fra i giganteschi robot comandati dai relativi piloti. Anche in questo caso, gli sviluppatori hanno sottolineato che questo tipo di influenza ha attecchito soprattutto in alcuni scontri, come quello mostrato nei trailer fra Ifrit e Garuda, anche per quel che riguarda l'utilizzo della telecamera e le sensazioni che gli artisti volevano trasmettere attraverso quello specifico tipo di battaglia.

Il Trono di Spade

Il Trono di Spade, con la sua popolarità, ha influenzato moltissime delle sceneggiature degli ultimi anni, non ultima quella di Final Fantasy 16. Le sue tematiche mature e brutali hanno gettato terreno fertile per la proliferazione di altre opere dello stesso genere. In qualità di dark fantasy, la sedicesima fantasia finale si ispira agli intrighi di potere tipici della serie di Game of Thrones, intessendo relazioni fra personaggi sempre più complessi in un intreccio ricco di colpi di scena di cui sentiremo tutto il taglio cinematografico.

Berserk

Il viaggio di Clive Rosfield, eroe della storia di Final Fantasy 16, ha un obiettivo ben preciso: la vendetta. Questo motivo, inserito all'interno di un mondo dark fantasy ispirato all'Europa del medioevo, strizza l'occhio a Berserk, il manga capolavoro di Kentaro Miura. Le influenze di quest'opera si ritrovano dunque sia nell'ambientazione, sia nelle tematiche centrali della narrazione: un regolamento di conti con un'arma, la vendetta, che può controllare il portatore o essere controllata dal portatore stesso.

Devil May Cry

Il sistema di combattimento di Final Fantasy 16 presenta un'elevata componente action, rinunciando al suo tradizionale sistema a turni. Il battle director è Ryota Suzuki, ideatore del battle system di Devil May Cry 5, e non è quindi un caso che i due abbiano delle somiglianze. Clive Rosfield, protagonista di quest'ultimo episodio della fantasia finale, potrà realizzare mirabolanti combo in un tripudio di colori e scintille, combinando fra loro le abilità degli Eikon e sconfiggendo i nemici con stile. Ryota Suzuki è così soddisfatto del risultato finale da definire il battle system di Final Fantasy 16 come suo "personale capolavoro".

Final Fantasy XIV

A lavorare al sedicesimo episodio della saga è stato il team di Creative Business Unit III, lo stesso che instancabilmente lavora su Final Fantasy XIV: Online, pluripremiato MMORPG di casa Square-Enix. Al di là di alcuni inevitabili cose in comune tra Final Fantasy 16 e Final Fantasy 14, l'influenza del multiplayer online - le cui sorti sono state risollevate dallo stesso Naoki Yoshida, producer di FF16 - è molto marcata, soprattutto dal punto di vista artistico. Chiunque abbia vissuto un'avventura come Guerriero della Luce nella quattordicesima fantasia finale percepirà una sensazione di tangibile familiarità con l'universo di Final Fantasy 16.

NieR Automata e Kingdom Hearts

Non tutti sanno che anche PlatinumGames e il Team di Kingdom Hearts hanno contribuito allo sviluppo del Battle System di Final Fantasy 16. In particolare, Takahisa Taura, game designer di NieR Automata, ha dato il suo apporto nella definizione di alcune meccaniche. Giocando a questo sedicesimo episodio della saga di Final Fantasy, in effetti, ritroveremo quella frenesia tipica di questi action RPG, senza dimenticare la possibilità di concatenare combo, in terra o in aria, con cui spiazzare i nemici e ucciderli con una certa eleganza.

Avete trovato altre influenze che hanno plasmato il carattere di Final Fantasy 16? Se sì, segnalatecele nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che il gioco è arrivato su Playstation 5 il 22 giugno, se volete saperne di più ecco la recensione di Final Fantasy 16 per PS5.