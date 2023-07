Immortals of Aveum: LOTR, TES e Call of Duty tra le influenze del gioco EA

Dopo averci fornito un assaggio dell'adrenalina che proveremo nelle fasi d'azione di Immortals of Aveum, gli sviluppatori di Ascendant Studios hanno discusso delle principali influenze su cui si sono basati per la creazione dello shooter magico targato Electronic Arts.

Nel corso di una sessione Ask me Anything su reddit, il team di sviluppo ha elencato alcune tra le principali principali produzioni videoludiche a cui ha attinto per dare vita al progetto di Immortals of Aveum. Partendo dall'aspetto grafico, l'associate art director Julia Lichtblau ha affermato che "visivamente siamo stati ispirati da molte fonti diverse! Le serie fantasy classiche come Il Signore degli Anelli e The Elder Scrolls hanno influenzato così tanto l'aspetto che le persone si aspettano da un genere fantasy. Volevamo mantenere alcuni di quei classici elementi di base, come le grandi fortezze in pietra, i villaggi pastorali e le creature fantastiche, ma volevamo anche fondere elementi più moderni per riflettere il design e la storia dei nostri personaggi. Ci siamo ispirati a fonti fantascientifiche e persino ai moderni grattacieli per alcuni tipi di architettura. In Lucium, una delle nostre hub, potete notare elementi ispirati a Frank Lloyd Wright nei modelli e nei dettagli".

Avendo maturato anni di esperienza con la serie di Call of Duty, gli sviluppatori di Ascendant Studios hanno poi spiegato che "dal punto di vista del gameplay, siamo stati ispirati da Call of Duty per creare un'esperienza narrativa single player, mescolando elementi di fantasy e giochi di ruolo che amiamo", dice il lead combat designer Jason Warnke. "Volevamo che la sensazione di lanciare incantesimi fosse frenetica e fluida, caotica e di grande impatto. Queste ispirazioni risalgono fino a Hexen ed Heretic, Destiny, God of War e, naturalmente, Call of Duty".

In attesa del debutto in programma per il 22 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Immortals of Aveum per ulteriori approfondimenti sullo shooter fantasy di Electronic Arts.