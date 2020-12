Infografica mostra i dati di vendita delle console Nintendo negli ultimi 20 anni

Un'interessante infografica pubblicata da Visual Capitalist ha riassunto i numeri di vendita registrati dalle console che Nintendo ha immesso nel mercato negli ultimi 20 anni.

I dati riportati non tengono conto delle varie edizioni e rivisitazioni delle varie piattaforme, e ci concedono una panoramica dell'ultimo ventennio della grande N in un'unica immagine riassuntiva. Come potete osservare dando uno sguardo all'infografica che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, è stata la settima generazione videoludica la più fortunata per la casa di Kyoto: il Nintendo DS e Wii vendettero come il pane durante i loro cicli vitali, assestandosi il primo a 154 milioni di unità vendute e il secondo a 101.6 milioni. Il cambio di strategia attuato dalla grande N con Wii comportò un maggiore interesse aziendale nei confronti dei cosiddetti casual gamers, poi dimostratisi un fattore determinante per il successo della piattaforma.

Successo che di certo non venne replicato nella generazione seguente, con l'arrivo di Wii U, console che tutt'oggi detiene il peggior record di vendite per Nintendo, fermatosi a 13.6 milioni. La delusione fu compensata dalle buone performance di Nintendo 3DS, capace di piazzare ad oggi 75.9 milioini di unità.

Netta è stata invece la ripresa con Nintendo Switch, che con il suo concept ibrido è stata in grado di convincere 68.3 milioni di giocatori (secondi i dati riportati fino a settembre 2020).

Andando a ritroso, le console che possono vantare i numeri migliori sono quelle portatili, con Game Boy (sapete quanto costa acquistarne uno oggi?) e Game Boy Advance rispettivamente a quota 118.5 e 81.5 milioni di unità. Troviamo infine lo SNES a 49.1 milioni, il Nintendo 64 a 32.9 milioni, e il GameCube a 21.7 milioni. Il NES, tagliato fuori dall'ultimo ventennio di Nintendo per motivi di età, ha venduto invece 61.91 milioni di unità, come ci ha comunque tenuto a specificare Visual Capitalist.