Un'infografica riassume i principali giochi in uscita su Nintendo Switch nel 2020

L'anno che si è appena concluso si è rivelato davvero ricco di uscite per Nintendo Switch: basti pensare che sono stati lanciati più giochi sull'ibrida di Kyoto che su PS4 e Xbox One messe assieme.

A giudicare da tutti gli annunci già effettuati, il 2020 non sarà affatto da meno. Nintendo ha così pensato di realizzare una comoda infografica raccogliendo in un unico posto i 20 principali giochi in uscita nel corso dell'anno appena cominciato. La lista, che potete consultare in basso, comincia con Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore, lanciato lo scorso 17 gennaio, e prosegue con Snack World: Esploratori di Dungeon Gold (14 febbraio), Darksiders Genesis (14 febbraio), Devil May Cry 3: Special Edition (20 febbraio) e Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (6 marzo). Il 20 marzo toccherà finalmente ad Animal Crossing: New Horizons, titolo che segnerà il debutto della serie su Nintendo Switch. Si prosegue poi con Trials of Mana (24 aprile) e SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (24 maggio).

Ai prodotti appena menzionati, tutti con una data d'uscita già fissata, vanno ad aggiungersene molti altri che ne sono ancora privi. Le due espansioni di Pokémon Spada e Scudo, L'isola solitaria dell'armatura e Le terre innevate della corona, sono attese rispettivamente a giugno e in autunno, mentre The Outer Worlds in un generico inizio 2020. Panzer Dragoon uscirà in inverno, mentre Minecraft Dungeon ad aprile e Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition in estate. Ancora privi di una finestra di lancio, ma tutti previsti per il 2020, sono invece DOOM Eternal, No More Heroes 3, Bravely Default II, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Hollow Knight Silksong, il Fighter Pass 2 di Super Smash Bros. Ultimate e Deadly Premonition 2.

Si prospetta un anno davvero ricco, non c'è che dire. Quali titoli acquisterete nel 2020?