L'Inghilterra contro una caratteristica delle microtransazioni di Fortnite, FIFA e Warzone

Nel Regno Unito è stato dato il via da parte dell'Advertising Standards Authority ad una battaglia per migliorare la trasparenza delle microtransazioni in prodotti come Fortnite Capitolo 2, Apex Legends, FIFA e Call of Duty Warzone.

A non essere gradite dall'ASA sono le valute premium come i Punti COD di Warzone, i Crediti di FIFA Ultimate Team e i V-Bucks di Fortnite. Il motivo? È molto semplice, stando a quanto dichiarato dall'ente inglese, queste valute possono confondere il videogiocatore alterando il costo di costumi e altri elementi disponibili nei negozi virtuali, rendendo talvolta difficile comprendere il reale costo di questi oggetti. La richiesta dell'ASA sarebbe quella di abolire l'utilizzo di questo sistema e vendere direttamente i contenuti al loro prezzo in euro/sterline.

Va precisato che l'Advertising Standards Authority non può avere un'influenza sulle software house e quello che sta cercando di fare è spingere le autorità a prendere delle decisioni in merito. Come se non bastasse, inoltre, la possibilità che danno alcuni titoli di ottenere piccole quantità di valuta premium al completamento di sfide o avanzando di livello nel pass stagionale rende ancora più complesso un intervento atto a modificare il funzionamento delle microtransazioni.