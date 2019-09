Anche il Governo inglese si schiera contro le loot box

Le loot box sono un argomento all'ordine del giorno da ormai diverso tempo, vista la piega che l'industria videoludica ha preso negli ultimi anni e del largo utilizzo di tale meccanica e di microtransazioni varie all'interno di sempre più videogames.

Sono in molti ad essersi schierati contro la meccanica delle loot box per via delle loro ricompense "alla cieca" che le rendono secondo alcuni, molto simili al gioco d'azzardo, tanto che il Governo Belga ja deciso di renderle illegali e bannarle dai videogiochi distribuiti nel proprio paese.

Adesso è il Governo Inglese ad unirsi alle voci di dissenso ed a schierarsi apertamente contro le loot box, proponendo di vietarle in primis dai videogiochi destinati ai più piccoli. La proposta avviene dopo che il dipartimento inglese DMCS (Department for Digital, Culture, Media and Sport), ha pubblicato uno studio sugli effetti psicologici dei giochi e dei social media sui propri utenti, e su come le aziende proprietarie di tali piattaforme hanno contribuito ad ottenere tali effetti.

Lo studio ha rivelato che mentre la maggior parte dei gamer ha esperienze positive giocando, alcune minoranze, soprattutto i più giovani, non riescono a fare a meno di spendere anche migliaia di dollari per le microtransazioni. Visto che la dipendenza dai videogiochi sarà presto riconosciuta come una malattia vera e propria dall'OMS, stando al comitato inglese, le aziende dovrebbero avere la responsabilità di tutelare i più deboli.

"L'industra del gaming genera miliardi di dollari, è inaccettabile che alcune compagnie con milioni di utenti tra cui bambini, siano così impreparate nel parlarci dei potenziali danni dei loro prodotti. È ora che usino l'enorme quantità di dati che raccolgono sui propri giocatori per identificare proattivamente i giocatori vulnerabili".

Che ne pensate della vicenda? Nel frattempo è arrivata anche la risposta di Electronic Arts sulla questione loot box. Siete d'accordo?