L'iniezione curativa di Natasha in un cosplay di Honkai Star Rail

Dopo essere approdato su PC e dispositivi mobile nella primavera del 2023, da qualche giorno Honkai Star Rail è disponibile al download gratuito su PlayStation 5, dove vanta i 4K nativi e caricamenti dimezzati grazie all'SSD della console Sony. È giunto il momento di gettarci nell'universo sci-fi del gioco MiHoYo.

L'uscita su PS5 è stata accompagnata da una patch che migliora l'esperienza di gioco e introduce diversi contenuti aggiuntivi. Honkai Star Rail 1.4 Jolted Awake From a Winter Dream ha portato con sé tre nuovi personaggi giocabili e alcune vecchie conoscenze tornate attraverso i banner del titolo. Tra questi non è presente Natasha, protagonista però dell'interpretazione della cosplayer orientale Riiyuuki.

Natasha è uno dei pochi medici dell'Underworld, dove le risorse mediche scarseggiano. Esigente e gentile, è la vera leader di Wildfire. Oleg è solamente il suo sostituto ad interim. Natasha è una giovane donna dagli occhi purpurei e la carnagione chiara, dai lunghi capelli grigio-azzurri raccolti nella parte posteriore da una lunga ciocca legata a coda di cavallo. Indossa un abito bianco a strati che per certi versi ricorda quello di un medico. Sulla cintura porta un orsetto di peluche, una borsetta di pelle e recipienti e fiaschette di vetro dove vengono contenute le sue pozioni. In questo cosplay di Natasha da Honkai Star Rail la vediamo mentre tra le mani regge una siringa, pronta per un iniezione curativa a uno dei suoi pazienti dell'underworld.