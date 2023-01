Inizia il 2023 di Marvel Snap: trailer per la nuova stagione Savage Land

Marvel Snap si è rivelato una delle più gradite sorprese del 2022 in ambito mobile. Non solo il card game firmato Second Dinner ha vinto il premio come miglior gioco mobile ai Game Awards 2022, ma la nostra recensione di Marvel Snap conferma che si tratta di un prodotto avvincente per tutti i fan del genere.

Dato il successo finora riscosso, gli sviluppatori sono pronti ad arricchire sempre di più la loro opera nel corso del 2023, ed il nuovo anno comincia subito al meglio con l'inizio della stagione Savage Land, la prima di molte altre in arrivo nel corso dei prossimi mesi. In un corposo trailer, Second Dinner illustra nel dettaglio tutto ciò che Savage Land offrirà agli appassionati di Marvel Snap: anzitutto viene introdotto un nuovo personaggio, Zabu, la tigre dai denti a sciabola disponibile per tutti i possessori del Premium Season Pass.

Ma le sorprese non finiscono certo qui, dato che la nuova Stagione aggiunge cinque nuovi scenari (Rickety Bridge, Eternity Range, Altar of Death, Collapsed Mine e Plunder Castle), con ciascuno di essi dotato di una proprio specifica caratterizzazione, oltre a varianti per Zabu, Ka-Zar, She-Hulk, Enchantress e Shuri. Infine, non mancano aggiornamenti sui futuri contenuti in arrivo all'interno di Marvel Snap, come la modalità Battaglia, in arrivo prossimamente.

Gli autori hanno intenzione di introdurre un poco alla volta sempre più novità all'interno del gioco, tuttavia sembra che la modalità single player potrebbe non arrivare mai in Marvel Snap, nonostante le richieste di diversi utenti.