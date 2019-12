Inizia la eFootball.Open, a luglio 2020 le finali mondiali: tutto quello che dovete sapere

La eFootball.Open è iniziata ufficialmente ieri, 9 dicembre, e durerà fino alla finale mondiale che si terrà a luglio 2020. Il torneo eFootball.Open è diviso in più fasi e, ovviamente, è dedicato a tutte le piattaforme: PlayStation 4, PC, Xbox One e anche Mobile.

I giocatori che partecipano possono accedere a seconda del loro livello di abilità: Base, Intermedio ed Esperto. La scansione è la seguente: dal 9 dicembre al 9 febbraio si disputano gli online qualifier; da febbraio a marzo si terranno le finali (riservate ai cinquanta top player di ogni club e per ogni regione); da maggio a giugno si disputeranno le finali regionali e, infine, a luglio le finali mondiali.

Per partecipare alla eFootball.Open, dovete ovviamente connettere il vostro ID Konami all'account di gioco. Come bonus aggiuntivo, tutti riceveranno 300 punti MyClub al momento dell'iscrizione. Il formato del torneo quest'anno, come sappiamo, sostituisce il vecchio format della PES League.

Quando deciderete di partecipare (c'è tempo fino a febbraio), potrete scegliere una delle dieci squadre presenti nel ventaglio della selezione. Ogni giocatore che si registra in un club specifico avrà la possibilità di vincere anche merchandise della squadra scelta.

Per quanto riguarda i premi in denaro, il vincitore porterà a casa 15.000 Dollari. Il secondo classificato avrà 10.000 Dollari e poi a scalare fino ai 2.000 del trentesimo.

Potete consultare le regole dettagliate e le informazioni della eFootball.Open sul sito di Konami.