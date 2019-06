Inizia il Gran Premio di Steam per i saldi estivi: come ottenere giochi gratis per PC!

Tempo d'estate, tempo dei saldi di Steam, come da tradizione, ma quest'anno la piattaforma di Valve ha pensato un modo per farci appassionare ancora di più alla corsa agli sconti, con una vera e propria gara: il Gran Premio di Steam. Vediamo insieme come funziona.

In pratica ogni giocatore è assegnato ad una squadra, ed insieme ai propri compagni dovrà lottare perché il proprio team arrivi primo ogni giorno, completando delle missioni che consistono fondamentalmente nel giocare ad alcuni giochi della propria libreria per un tot di tempo, conquistare degli achievement, effettuare degli acquisti durante il periodo di saldi, e così via.

Al termine di ogni giorno, saranno scelti dei membri casuali dei team al primo, secondo e terzo posto, che riceveranno gratuitamente il primo gioco nella loro lista desideri. Assicuratevi dunque di aver aggiornato e riorganizzato la vostra wishlist, se volete avere la speranza di vincere un titolo interessante!

Infine, al termine della gara vera e propria, quindi al termine del periodo di saldi, tra i membri della squadra vincitrice saranno scelti alcuni fortunati giocatori che vinceranno i primi tre giochi della propria lista desideri.

Se invece la gara non vi interessa e volete semplicemente acquistare qualche titolo a prezzo ridotto, sul nostro sito trovate già una lista di giochi scontati con i saldi di Steam.