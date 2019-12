Inizia oggi il Gran Premio Invernale di Crash Team Racing Nitro Fueled

A partire da oggi su Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile il Gran Premio Winter Wonderland, che offre una pista completamente nuova, oltre a nuovi personaggi, kart e oggetti disponibili nel pit-stop.

Lanciati nella neve su una Slitta Nitro addobbata: il tuo Bandicoot preferito è tornato pieno di allegria natalizia nel Gran Premio del Paese delle Meraviglie Invernale! A partire dal 12 dicembre, il Gran Premio Winter Wonderland offre una pista completamente nuova, Gingerbread Joyride, oltre a nuovi personaggi, kart, oggetti disponibili nel pit-stop e una skin di Spyro molto speciale che rallegrerà sicuramente le tue vacanze. Preparati a gareggiare in uno stile perfetto per le vacanze con queste fantastiche funzionalità:

Nuova Pista

Sfreccia attraverso una scena da vacanza come nessun altro in Gingerbread Joyride! Dalle tonalità calde e accoglienti del villaggio di pan di zenzero ai fantastici scenari idilliaci del Paese delle Meraviglie Invernale, questa pista farà sicuramente scatenare l’allegria mentre superi gli avversari!

Nuovi Personaggi

Rilla Roo e Yaya Panda si uniscono ai festeggiamenti, così come un personaggio nuovo di zecca, Hasty - un alce volante che si basa su un personaggio famoso della tradizione CTR. Ma non è tutto! Il tuo duo di broadcaster Chick n Stew non è più seduto nello stand, ma correranno sulla pista in questa stagione speciale del Gran Premio!

Nuovi Kart

Supera i tuoi concorrenti con lo spazzaneve, lascia gli altri piloti con l’acquolina in bocca nel kart a forma di cono con caramelle e infine prendi le redini del mezzo natalizio definitiva, la Slitta Nitro!

Oggetti del Pit Stop

Una skin di renna per Crash, un pigiama per Baby Crash e Coco, deliziose ruote da pasticceria, paint jobs a tema natalizio e adesivi - non mancano nuovi oggetti estetici per celebrare la stagione! Ma aspetta di vedere le skin su di loro e il Guardiano Invernale Spyro.

Sfide e Premi Nitro Gauge

Polar in un brutto maglione, Hasty in una tuta da sci di seta e molto altro ancora, completa le sfide per guadagnare queste ed altre nuove ricompense nel Nitro Gauge del Winter Festival.

Kart del Campione e Decalcomania

Piazzati nella fascia del 5% tra i migliori classificati del Gran Premio e vinci il Kart del campione e la decalcomania del Festival Invernale!

Con il Gran Premio del Festival Invernale la gioia arriva presto! Questa stagione del Grand Prix inizierà il 12 dicembre alle 19:00. Qui alcuni materiali per aiutarti a rallegrare l’atmosfera con Crash Team

Racing Nitro-Fueled durante le festività natalizie!