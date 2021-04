Inizia il The Next, il torneo di VALORANT organizzato da Mkers e AS Roma

Dall’unione di Mkers e AS Roma nasce The Next, il primo torneo nazionale che permetterà ai migliori giocatori amatoriali di sfidarsi su VALORANT, lo sparatutto tattico sviluppato da Riot Games, e tentare di raggiungere la prima posizione.

Dopo un record di iscrizioni, dal primo aprile la manifestazione apre ufficialmente i battenti, nella quale solo i player più abili e tattici riusciranno a trovare la giusta strategia per conquistare i vertici della classifica, avendo la possibilità di aggiudicarsi da un lato i premi targati AS Roma, e dall’altro l’opportunità di rappresentare il team nelle sfide del circuito Tormenta.

Il torneo The Next verrà giocato su PC e prevede due fasi.

Qualifier: in questa sessione, che si terrà oggi, avverranno le qualifiche per le 8 squadre finaliste. Il qualifier sarà suddiviso in 4 gruppi da 8 team e solo le prime due squadre di ogni gruppo accederanno alla seconda fase chiamata Playoff. In questa sessione tutti i giocatori si affronteranno in modalità BOMB 5 vs 5.

Playoff: questa seconda e ultima fase, fissata per domani 2 aprile, vedrà le 8 squadre finaliste affrontarsi in gare ad eliminazione diretta per scalare la classifica. Questa sezione della manifestazione verrà trasmessa online sul canale Twitch di Roma Esports. Il montepremi messo a disposizione premierà le prime due squadre del torneo con merchandising AS Roma.

Prima squadra qualificata: maglia AS Roma per ogni giocatore del team, coaching con giocatori professionisti di VALORANT e la possibilità di rappresentare la AS Roma Esports nelle sfide del Circuito Tormenta;

Seconda squadra classificata: merchandising AS Roma per ogni giocatore del team.