Iniziano le offerte di Amazon Gaming Week, le migliori promozioni per noi videogiocatori

Iniziano ora e terminano il 9 settembre (o ad esaurimento scorte) le offerte di Amazon Gaming Week, con tantissime promozioni dedicate a noi videogiocatori di console e PC. Vi abbiamo segnalato le principali in base a quanto comunicato da Amazon, i prezzi potrebbero subire delle variazioni da quanto vi segnaliamo.

Clicca qui per visualizzare tutte le promozioni di Amazon Gaming Week



Su Amazon Warehouse Deals a questo link è attivo lo sconto del 20%, spesso in questa sezione è possibile fare dei veri affari, molti articoli sono praticamente nuovi e con la scatola leggermente rovinata.



I giochi in promozione sono veramente tantissimi, ve li abbiamo elencati in ordine alfabetico per facilitarvi la ricerca del titolo che stavate aspettando di acquistare e che, magari proprio oggi, è nella lista di quelli scontati:



Ai possessori di PC segnaliamo ASUS TUF Gaming RTX 3080 V2 in offerta a 999 euro , oppure la Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8GB V2 a 665 euro