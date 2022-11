Iniziano le offerte del Black Friday di Amazon: tutti i DualSense ancora in offerta

Sono ufficialmente iniziate le offerte del Black Friday di Amazon alla mezzanotte di oggi, alcuni articoli più ricercati sono già esauriti, vi segnaliamo le migliori promozioni ancora attive per acquistare i nuovi DualSense di Sony ad un prezzo scontato.

Purtroppo il DualSense Black in offerta a 49,99 euro ed il DualSense Nova Pink a 49,99 euro sono già terminati, ma non demordete se state cercando un controller aggiuntivo per la vostra PlayStation 5 o PC.

É ancora in offerta nella sua colorazione classica bianca a questo link sempre a 49,99 euro, oppure nella sua nuovissima versione Gray Camouflage uscita da pochissimi giorni sempre a 49,99 euro (con lo sconto di ben 25 euro dal prezzo di listino).

Davvero interessante il bundle che include un DualSense di colore bianco con una copia digitale di FIFA 23, in offerta a questo link al prezzo di 99,99 euro con lo sconto di 20 euro dal prezzo di listino, il risparmio è addirittura superiore se calcoliamo che FIFA 23 costa di listino 70 euro, così come il controller DualSense.

Se vi siete persi il nostro articolo che racchiude tutte le migliori promozioni del Black Friday di Amazon a tema gaming, vi consigliamo di recuperarlo a questo link, ci sono tantissimi giochi in offerta a partire da 9,99 euro, come per esempio The Last of Us: Parte 2.