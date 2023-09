Da dove iniziare con Starfield? Ecco 15 consigli in meno di 5 minuti!

Mentre gli Imagine Dragons celebrano la colonna sonora di Starfield, la divisione italiana di Xbox ha un regalo speciale per i videogiocatori in procinto di muovere i primi passi all'interno del titolo Bethesda.

Dai canali ufficiali di Xbox Italia, arriva infatti un video rivolto agli esploratori dello spazio alle prime armi, indecisi su come iniziare al meglio il proprio viaggio all'interno di Starfield. Quale tratto si addice di più a un neofita del genere? Quali abilità del personaggio è meglio potenziare sin dall'inizio? Il filmato confezionato dal team verdecrociato offre interessanti consigli su questi e molti altri temi, confezionando una utile lista di quindici passaggi perfetti per affrontare al meglio l'universo di Starfield. Il video proposto da Xbox Italia ha una durata di poco inferiore ai cinque minuti. Per comodità, vi riportiamo il filmato direttamente in apertura a questa news.



Al momento, Starfield vanta il quinto miglior lancio del 2023 e si conferma come uno dei giochi più attesi dell'anno, insieme a Baldur's Gate III e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La stagione invernale ha però ancora frecce al proprio arco, con in arrivo videogiochi del calibro di Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros Wonder e Alan Wake II.