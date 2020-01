Sono iniziate le speedrun di... Ring Fit Adventure

Quella delle speedrun è una pratica che ha guadagnato sempre più popolarità tra i giocatori, anche perché per guadagnare quel tempo necessario a scalare le classifiche, spesso si deve ricorrere a scorciatoie varie che fanno riconsiderare del tutto l'approccio a un determinato livello, magari.

In pochi però si aspettavano che qualcuno tentasse una speedrun di Ring Fit Adventure. L'esclusiva Nintendo è infatti un titolo che richiede un bel po' di resistenza fisica, in quanto pensato per giocare un po' di tempo al giorno, non certo come unica attività della giornata.

Invece c'è qualcuno che ci ha provato, e il fenomeno, per quanto ancora abbastanza ridotto, è anche in crescita. Per il momento a detenere il record è la giocatrice giapponese Sakinyan, che ha completato il gioco, sebbene settando la difficoltà al livello più basso, in 18 ore e 59 secondi.

Il secondo posto è attualmente occupato da Adam "Ventifer" England, che per terminare la modalità principale ci ha messo 19 ore, 30 minuti e 11 secondi. Insomma, come avrete capito ci vuole anche molta dedizione per completare il tutto nel minor tempo possibile, ed anche un'oculata gestione delle proprie pause-bagno.

Le cose poi si faranno ancora più complicate quando qualcuno, e siamo sicuri che succederà, deciderà di tentare la speedrun del livello più difficile.

Voi che ne pensate? Tentereste mai un'impresa del genere? Parlando del gioco Nintendo, un utente ha mostrato la sua forma fisica dopo aver giocato a Ring Fit Adventure, che dunque sembra funzionare anche come esercizio fisico vero e proprio. E pensare che un analista aveva pronosticato un fallimento di Ring Fit Adventure, per poi scusarsi dell'errore.