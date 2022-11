E' iniziato il Black Friday di GameStop: console, videogiochi e Funko Pop in offerta

Da GameStop è iniziato il Black Friday, la catena ha dato il via ad una serie di sconti, offerte e promozioni che andranno avanti per tutta la settimana (fino al 28 novembre) con nuove promo che si aggiungeranno quotidianamente. Ecco le migliori offerte di GameStop per il Black Friday 2022.

Sul fronte console vi segnaliamo Xbox Series S a 249.98 euro, Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299.98 euro, Nintendo Switch OLED con Minecraft Nintendo Switch Edition a 349,98 euro e PS4 Slim usata a 249.98 euro.

Tra i giochi in offerta, The Last of Us 2 a 9.97 euro, sconti anche su Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Modern Warfare 2, NBA 2K23, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Cyberpunk 2077 e Nintendo Switch Sports. Il Black Friday di GameStop coinvolge anche gli accessori come i controller DualSense per PS5 a 49.98 euro oppure i controller Wireles Xbox a 39.98 euro.

Sconto del 15% sui giochi da tavolo, sconto 25% sui Funko Pop! XXL, 20% sul merchandising Pokemon e 25% sui collezionabili come statuine ed action figure. Per tutte le offerte vi rimandiamo al sito GameStop Black Friday dove troverete i nuovi sconti con aggiornamenti sempre frequenti.