È iniziato il rollout di Compagni d'Avventura su Pokémon GO

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della funzione Compagni d'Avventura su Pokèmon GO, un sistema che rivisita un po' il vecchio sistema Pokémon Compagno, che farà sì che ora l'animaletto seguirà sullo schermo l'allenatore dandoci tante opzioni di interazione per ottenere diversi bonus.

Sembrava che dovessimo aspettare il 2020 per vedere in azione la nuova funzione, ma per fortuna non sarà così: Niantic ha infatti iniziato il rollout su Android e iOS partendo dai giocatori di livello più alto. In questo momento infatti l'aggiornamento è disponibile per gli allenatori dal livello 30 in su, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche per tutti gli altri.

Il nuovo sistema fa in modo che i giocatori possano sfruttare l'AR+ per far apparire il proprio Pokémon sullo schermo e dargli da mangiare, scattargli foto e completare diverse attività per far aumentare l'affetto della creaturina nei vostri confronti, che darà poi diritto a vari bonus aggiuntivi.

Per conoscere tutte le ulteriori novità portate dall'aggiornamento però bisognerà attendere qualche tweet ufficiale di Niantic, o perlomeno che la funzione Compagni d'Avventura sia disponibile poi per tutti i giocatori.

Nel frattempo su Pokémon GO si sono aggiornati i raid di Livello 5 che sono ora dedicati a Virizion. Trovate tutte le novità a riguardo sul nostro sito.