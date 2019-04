Ha inizio la terza stagione di Formula 1 New Balance Esports Series

Formula 1 ha annunciato che il terzo appuntamento della F1 New Balance Esports Series prenderà il via l'8 aprile 2019. Basandosi sul successo dell'anno scorso, la posta in gioco per la stagione 2019 è stata alzata.

Non solo la competizione è stata estesa per includere ancora più corse adrenaliniche, ma i team ufficiali di F1 si batteranno per ottenere più del doppio del montepremi - con un incredibile premio di $ 500.000.

Come la stagione 2018, che ha raggiunto un pubblico record di 5,5 milioni di spettatori su reti TV selezionate e uno streaming live dedicato, questa stagione sarà divisa in Qualificazioni, Pro Draft e Pro Series. Tuttavia, ogni segmento della serie 2019 è stato ampliato, rendendo questa la stagione più grande e più ambiziosa di sempre.

Una finestra di qualificazione più lunga darà ancora di più possibilità ai migliori piloti e aspiranti giocatori del mondo di competere per un posto nel prestigioso Pro Draft. Tutti i partecipanti si sfideranno in F1 2018, il gioco ufficiale del FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, su PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One che include Xbox One X e PC.

Per la prima volta in assoluto, un fortunato fan di esports avrà l'opportunità di provare l'adrenalina e l'eccitazione per la F1 New Balance Esports Series 2019 ma anche per la F1 nel mondo reale. È stato messo in palio un viaggio spesato per il Pro Draft ed i biglietti per il Gran Premio Rolex di Gran Bretagna del 14 luglio. Per partecipare, i fan devono semplicemente completare un tentativo durante i tre eventi di qualificazione online organizzati tra aprile e maggio ed essere registrati su www.f1esports.com, il vincitore sarà scelto attraverso un'estrazione.

Il Pro Draft si svolgerà nell'arco di due giorni a luglio ed è qui che i team ufficiali di F1 selezioneranno i piloti che vogliono aggiungere al proprio roster della Pro Series. Una serie di gare di alto livello identificheranno dal primo giorno, i migliori piloti. I piloti più lenti saranno eliminati, mentre i più veloci recupereranno la final pool da cui i team faranno le loro scelte il secondo giorno. Ogni team ufficiale di F1 selezionerà almeno uno dei suoi piloti dal Pro Draft.

Grazie alla stagione estesa della Pro Series, i team ufficiali di F1 e i loro piloti parteciperanno ora a quattro eventi dal vivo, rispetto ai tre eventi dello scorso anno, tra settembre e dicembre 2019. Queste gare determineranno i Teams’ & Drivers’ World Champions della F1 New Balance Esports Series 2019, con un montepremi di $500,000.

Dopo il successo della competizione dello scorso anno, che ha visto Brendon Leigh (Gran Bretagna) campione per la seconda volta, la F1 ha rinnovato la sua partnership con Codemasters e Gfinity per la F1 New Balance Esports Serie 2019. New Balance, il marchio di calzature e lifestyle, resterà come Title Partner e sarà completamente integrato nella Series: i piloti indosseranno calze e scarpe New Balance mentre gareggiano nella Pro Series. Fanatec rimane sponsor ufficiale, offrendo al campionato un avanzato equipaggiamento d'élite.

La F1 New Balance Esports Pro Series 2019 seguirà anche il cambio di regola del campionato mondiale e assegnerà al pilota del Giro più Veloce un punto. DHL premierà ancora una volta il vincitore assoluto del Giro più Veloce con un premio. Inoltre, per festeggiare il 50° anniversario, DHL sta lavorando con F1 per organizzare il "time-trail invitational event" in apertura del Pro Draft.

Un nuovo ed esclusivo accordo con Juss Intellisport Co. Ltd porterà l'elettrizzante mondo di F1 Esports in Cina per la prima volta in assoluto. La F1 New Balance Esports Series - China Championship verrà lanciata verso la fine dell'estate 2019, espandendo la portata e la presenza di F1 in uno dei principali paesi di esportazione del mondo. Un evento speciale si svolgerà al Gran Premio cinese Heineken di Formula 1 2019 per celebrare questo momento fondamentale nel 1000° Gran Premio di F1, focalizzando l'attenzione sulla progressione, sulla nuova era e sulla rinnovata direzione di F1. I migliori giocatori cinesi saranno invitati a partecipare ad un evento fieristico in vista del pieno avvio del Campionato Cinese nel corso dell'anno. Il China Championship permetterà ad un numero selezionato di giocatori cinesi più veloci e più qualificati, di entrare automaticamente nel prestigioso Pro Draft nel 2020.