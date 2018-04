Injustice 2: annunciata la Pro Series 2018: tutti i dettagli sul torneo

Warner Bros Interactive Entertainment ha annunciato la Injustice 2 Pro Series 2018 presentata da Samsung e da Simple Mobile, la seconda stagione del Global eSport Program per il premiato videogioco di NetherRealm Studios, Injustice 2.

La serie del 2018 vede Intersport, leader tra le piattaforme dedicate al marketing di sport, dell'intrattenimento e lifestyle, fare squadra con Samsung, Simple Mobile, GameStop, Northern Arena, Gamelta e un programma europeo che verrà definito successivamente per offrire ai giocatori di ogni livello, provenienti da tutto il mondo, una possibilità di competere in vari programmi e lottare per vincere una quota del montepremi di 150.000 dollari. I giocatori che si distingueranno all'interno dei vari programmi avranno la possibilità di qualificarsi per le Gran Finali della Injustice 2 Pro Series 2018 presentata da Samsung e Simple Mobile, che si terranno in autunno.



Nella Injustice 2 Pro Series 2018 si terranno cinque competizioni in diretta in America del nord e in Europa, oltre a tre tornei online dove i concorrenti potranno ottenere i punti necessari per qualificarsi ai 12 posti delle Gran Finali della Injustice 2 Pro Series. Quattro posti all'interno delle Gran Finali saranno riservati ai vincitori di vari programmi: Il circuito d'élite della Injustice 2 Northern Arena del Canada, la Liga Latina dell'America Latina, un programma europeo che verrà meglio definito a breve e un posto riservato come ultima possibilità.



La Pro Series di quest'anno sarà gestita e diretta dalla squadra eSports di Intersport, un'azienda di marketing e consultazioni con sede a Chicago, in collaborazione con Samsung e Simple Mobile in qualità di sponsor dell'evento. Oltre a mostrare i suoi ultimi prodotti rivolti alla community dei picchiaduro da provare in prima persona, Samsung fornirà delle offerte esclusive per Injustice 2 e promozioni per gli utenti durante lo svolgimento della Pro Series.



Injustice 2 è il sequel dai superpoteri del videogioco di successo Injustice Gods Among Us, candidato a oltre 50 premi e nominato picchiaduro dell'anno da 13 organizzazioni, tra cui la 21ª edizione dei D.I.C.E. Awards e The Game Awards 2017. Con una miriade di supereroi e supercriminali tra cui scegliere, i giocatori possono personalizzare i leggendari personaggi DC con del potentissimo equipaggiamento speciale ottenuto nel gioco. Inoltre, per la prima volta, chi gioca può controllare l'aspetto del suo personaggio e il modo in cui combatte e progredisce nelle diverse modalità di gioco.