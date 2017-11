Injustice 2: Atom, Incantatrice e... le Tartarughe Ninja nel Fighter Pack 3!

Nella giornata di ieri sono finalmente stati svelati i lottatori che saranno inclusi all'interno deldi. Dopo le dichiarazioni dile aspettative erano alle stelle, e a quanto pare non sono state disattese per nulla.

Il trailer che trovate in apertura è stato mostrato durante le finali dell'Injustice 2 eLeague World Championship. Eravamo già a conoscenza della presenza di Atom, già svelato in precedenza, e ora sappiamo che nel terzo pacchetto dedicato al gioco saranno inclusi anche Incantatrice e persino le Tartarughe Ninja al completo!

L'inserimento di Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello sarebbe stato davvero difficile da pronosticare, dal momento che non sono legati in maniera diretta all'universo DC Comics. Eppure saranno presenti tutti e quattro, anche se quasi sicuramente saranno utilizzabili come un singolo lottatore in grado di richiamare gli altri tre in combattimento. Cosa ve ne pare di quest'aggiunta inaspettata?

Injustice 2 è attualmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Su PC, dove si è anche svolta un'Open Beta, sarà invece pubblicato tra pochissimi giorni, il 14 novembre.