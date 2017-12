Injustice 2: Atomo in azione nel nuovo gameplay trailer

Nella giornata odierna,hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato ad. In questa occasione, possiamo dare un primo sguardo ad, primo personaggio incluso nel Fighter Pack 3 del picchiaduro.

Atomo, eroe qui impersonato da Ryan Choi e non da Ray Palmer, sembra possedere il potenziale per diventare uno dei lottatori più caratteristici del roster di Injustice 2: la sua capacità di rimpicciolire la propria statura apre infatti a numerose nuove tattiche di combattimento, che siano offensive o difensive. In modalità "standard", Atomo è inoltre capace di attaccare tramite numerosi gadget tecnologici, che così aiutano a rendere più scenografico e spettacolare il combattimento. Atomo sarà disponibile dal 12 dicembre per i possessori della Ultimate Edition del gioco.

Lasciandovi alla visione del gameplay trailer che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Injustice 2 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.