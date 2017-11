Injustice 2: i contenuti del Fighter Pack 3 saranno svelati venerdì 10 novembre

Dopo l'apertura dell'open beta per la versione, sono in arrivo altre novità per i fan di, a capo di, ha annunciato che venerdì 10 novembre saranno svelati i contenuti del

Al momento non vi sono indizi su quali lottatori si aggiungeranno al roster di Injustice 2, con la sola eccezione di Atom, personaggio presente anche nell'immagine condivisa da Boon. Sembra che comunque si tratterà di un qualcosa di inaspettato, e stando alle recenti parole di Derek Kirtzic, designer del picchiaduro, i personaggi introdotti nel Fighter Pack 3 "faranno andare i fan fuori di testa".

Injustice 2 è già disponibile su Xbox One e PlayStation 4, mentre la versione PC uscirà il 14 novembre.