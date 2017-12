Injustice 2: la demo giocabile arriva domani su PlayStation 4 e Xbox One

annunciano la prova gratuita di, il picchiaduro didedicato ai supereroi e ai supercattivi del mondo

Dal 14 dicembre fino al 18 dicembre 2017 i giocatori potranno scaricare la versione di prova gratuita di Injustice 2 su PlayStation 4 e Xbox One, che offrirà loro la possibilità di provare ogni aspetto del gioco, inclusi i primi 3 coinvolgenti capitoli della modalità Storia, tutte le modalità multigiocatore e online e l'intera selezione dei personaggi di base del gioco eccetto Brainiac. Inoltre gli utenti avranno l'opportunità di provare i personaggi DLC nella modalità Multiverso per giocatore singolo. Infine, giusto in tempo per le feste, Injustice 2 sarà disponibile a un prezzo scontato dai rivenditori aderenti durante il periodo di prova gratuita.



Injustice 2, sviluppato presso i pluripremiati NetherRealm Studios, offre un'imponente selezione di Supereroi e Supercriminali DC e permette ai giocatori di sviluppare e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. Il gioco al momento è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam o Microsoft Store con i personaggi DLC Cappuccio Rosso, Sub-Zero, Starfire, Black Manta, Raiden, Hellboy e Atom già disponibili per console. Injustice 2 per dispositivi mobili è già disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.