Injustice 2: la Injustice Pro Series verrà trasmessa in TV grazie a Disney

Intersport e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno rivelato che la Injustice 2 Pro Series Grand Finals 2018 sarà trasmessa su Disney XD e ESPN3. Il secondo anno competitivo della Injustice 2 Pro Series si concluderà il 13 novembre a Chicago e dopo quattro mesi di eventi stagionali online e offline presentati da Samsung e SIMPLE Mobile.

I 16 finalisti provenienti da Nord America, Europa e America Latina competeranno per una parte di un montepremi pari a ben 100.000 Dollari. Disney XD e ESPN sono canali che dedicano sempre più spazio all'esport.

L'anno è iniziato con Electronic Arts e Madden NFL 18. ESPN, poi, ha quindi acquisito i diritti per lo streaming delle partite del campionato nordamericano League of Legends. L'ultimo accordo ha visto Blizzard Entertainment firmare un accordo pluriennale per i canali ESPN, ABC e Disney per trasmettere la Overwatch League.

La Evolution Championship Series, il più grande torneo nel genere dei fighting game, ha guadagnato visibilità in televisione, sempre con Disney ed ESPN (sempre di proprietà della multinazionale di Topolino) per gli eventi di Super Smash Bros Wii U e Street Fighter V. Lo scorso anno, invece, la Injustice 2 Pro Series è stata trasmessa in un evento stile Campionato del Mondo trasmesso da ELEAGUE.