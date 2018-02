Injustice 2 Legendary Edition annunciato, in arrivo il 27 marzo

hanno annunciato Injustice 2 Legendary Edition , la nuova versione del titolo omonimo, eletto picchiaduro dell'anno in occasione della 21ª edizione dei D.I.C.E. Awards e ai The Game Awards 2017.

Injustice 2 Legendary Edition, che sarà disponibile a partire dal 27 marzo per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC via Steam e Microsoft Store, è il picchiaduro definitivo con i supereroi e i supercriminali DC e unisce il gioco principale ai seguenti contenuti scaricabili:

Tutti i personaggi giocabili scaricabili: Darkseid, Cappuccio Rosso, Starfire, Sub-Zero, Black Manta, Raiden, Hellboy, Atomo, l'Incantatrice e le Teenage Mutant Ninja Turtles

Skin Premium, tra cui Power Girl, John Stewart e Lanterna Verde, Anti-Flash, Grid e Black Lightning, ciascuna con aspetto, voci e dialoghi unici.

Oltre a questi contenuti, i potenziamenti che saranno resi disponibili con Injustice 2 Legendary Edition includono:

L'introduzione del Learn Hub, il tutorial esteso del gioco

Nuovo equipaggiamento per tutti i personaggi aggiunti

Il limite del livello dei personaggi è stato portato a 30

Un nuovo Slot Potenziamento diventa disponibile al livello 30

Injustice 2 è il seguito superpotente dell'acclamato videogioco Injustice Gods Among Us, nel quale i giocatori possono creare e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. Con una miriade di supereroi e supercriminali tra cui scegliere, i giocatori possono personalizzare i leggendari personaggi DC con del potentissimo equipaggiamento speciale ottenuto nel gioco. Inoltre, per la prima volta, chi gioca può controllare l'aspetto del suo personaggio e il modo in cui combatte e progredisce nelle diverse modalità di gioco.