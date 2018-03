Injustice 2 Legendary Edition arriva oggi nei negozi, pubblicato il trailer di lancio

, la nuova versione dell'omonimo picchiaduro con i personaggi dell'universo DC, è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC via Steam e Microsoft Store.

Injustice 2 Legendary Edition offre una versione ampliata dell’acclamato Injustice 2, gioco che è stato nominato a quasi 50 award e decretato Gioco di Combattimento dell’anno da ben 13 organizzazioni tra cui 21st D.I.C.E. Awards, The Game Awards 2017, IGN e Game Informer. Sviluppato da NetherRealm Studios, Injustice 2 Legendary Edition offre la definitiva esperienza videoludica di combattimento con i supereroi e i super cattivi DC e include il gioco base e i seguenti contenuti aggiuntivi:

Tutti i personaggi scaricabili: Darkseid, Red Hood, Starfire, Sub-Zero, Black Manta, Raiden, Hellboy, Atom, Enchantress e le Teenage Mutant Ninja Turtles.

Premiere skin della Injustice 2 Ultimate Edition tra cui Power Girl, John Stewart Green Lantern, Reverse-Flash, Grid e Black Lightning, ciascuna con un’estetica unica, voci e dialoghi.



In aggiunta per chi acquista Injustice 2 Legendary Edition e Injustice 2 sono disponibili una serie di potenziamenti:

Introduzione del Learn Hub, il tutorial potenziato di gioco

Aggiunti nuovi oggetti Gear per ciascun personaggio

Level cap di ogni personaggio innalzato a 30

Nuovo Augment Slot disponibile a livello 30

Injustice 2 è il potentissimo sequel di Injustice Gods Among Us che consente ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. Con una grande scelta di supereroi e super cattivi DC, i giocatori possono personalizzare i personaggi DC con potenti e uniche Gear guadagnate nel gioco, Inoltre, per la prima volta, i giocatori possono prendere il controllo dell’aspetto dei loro personaggi, combattere e svilupparli attraverso una varietà di modalità di gioco.