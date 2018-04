Injustice 2: Netherealm annuncia ufficialmente la Injustice 2 Pro Series 2018

NetherRealm Studios ha ufficialmente annunciato la seconda stagione della Injustice 2 Pro Series. I giocatori si sfideranno nei maggiori tornei organizzati durante l'anno per guadagnare punti e scalare la classifica.

I primi dodici giocatori, insieme ai tre campioni degli eventi regionali e a una "last chance qualifier" si sfideranno alle Grand Finals. Un montepremi di 150.000 dollari sarà messo in palio, con 50.000 dollari che verranno elargiti nei tornei di qualificazione maggiori.

Il circuito sarà sponsorizzato da SIMPLE Mobile e Samsung.

Il circuito pro di Injustice 2 dello scorso anno è stato organizzato in collaborazione con il programma di esport di ELEAGUE. I migliori 8 giocatori della serie Pro si sono qualificati per un campionato mondiale trasmesso addirittura in diretta televisiva.

Quest'anno, almeno per il momento, nessuna partnership è stata ancora annunciata. La Injustice 2 Pro Series è il terzo circuito professionistico annunciato quest'anno, che ha fatto seguito al Capcom Pro Tour per Street Fighter e al TEKKEN World Tour. Ogni circuito è gestito dai rispettivi sviluppatori.

Insieme, questi tre circuiti assegneranno oltre 775.000 dollari in montepremi, ovvero il più ricco prize pool nella storia dei picchiaduro. I giochi di combattimento sono esistiti da tempo come una nicchia abbastanza isolata nel settore degli esport. Questi circuiti professionistici rappresentano un incentivo fondamentale per attirare sponsor non endemici a supportare la scena, dando loro una struttura chiara da seguire e con cui collaborare.

Ora che gli sviluppatori si sono impegnati a organizzare e supportare questi circuiti annuali, sponsor e grandi nomi dell'industria hanno la possibilità di lavorare direttamente con gli sviluppatori per creare partnership redditizie e a lungo termine.

La FGC (o fighting game community) rappresenta un'entusiasmante opportunità per molti brand di sviluppare nuove partnership e lanciare sul mercato una nuova, appassionata fan base.