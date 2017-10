Injustice 2: pubblicato un nuovo trailer dedicato ad Hellboy

hanno pubblicato nella giornata di oggi un nuovo trailer per, secondo capitolo della serie picchiaduro basata sull'universo DC.

Il filmato, che potete visionare in cima alla notizia, è interamente dedicato al personaggio di Hellboy: una buona occasione per osservare le sue caratteristiche principali e le sue abilità in combattimento.

Hellboy, insieme a Black Manta e Raiden, è incluso nel Fighting Pack 2 di Injustice 2, e sarà disponibile in Accesso Anticipato dal 14 novembre per chi è in possesso del Fighter Pack 2 (19,99 euro) o dell'Ultimate Pack, e dal 21 novembre per gli altri giocatori al costo di 5,99 euro.



Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Injustice 2 è disponibile su PS4 e Xbox One. Il gioco, come annunciato solo pochi giorni fa, arriverà anche su PC durante questo autunno.