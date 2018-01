Injustice 2: pubblicato il trailer dedicato ad Incantatrice

Nella giornata di oggi,hanno pubblicato un nuovo trailer per, secondo capitolo della fortunata serie picchiaduro basata sull'universo DC.

Il filmato di quest'oggi, che potete visionare in cima alla notizia, mette in mostra le abilità in combattimento di Incantatrice, personaggio che si introdurrà al roster a partire dal 9 gennaio per i possessori della Ultimate Edition del gioco o del Fighter Pack #3, e che sarà disponibile per l'acquisto singolo dal 16 gennaio per tutti gli altri utenti.

Incantatrice (interpretata da Cara Delevingne nel film Suicide Squad come antagonista principale) attacca tramite i suoi poteri paranormali, che le permettono di piazzare delle trappole, di utilizzare una spada melee, e di ipnotizzare gli avversari che affronta. Grazie alla Super Mossa di Incantatrice, infine, sarete in grado di obnubilare le menti dei vostri nemici per far sì che si colpiscano da soli.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Injustice 2 è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One.