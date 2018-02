Injustice 2: le Tartarughe Ninja per la prima volta in azione nel nuovo gameplay trailer

hanno pubblicato il primo gameplay trailer didedicato alle. I personaggi saranno disponibili all'interno del gioco a partire dal 13 febbraio.

Il trailer offre ai giocatori un primo sguardo al modo in cui gli "eroi in mezzo guscio" vestiranno i panni di quattro personaggi distinti grazie allo straordinario sistema di personalizzazione di Injustice 2. Attivando uno dei quattro accessori (spada, bastone Bo, nunchaku o sai), i giocatori potranno modificare l'equipaggiamento del proprio personaggio per giocare nei panni di Leonardo, Raffaello, Donatello o Michelangelo.

Ogni personaggio avrà a disposizione una serie unica di poteri e di mosse predefinite e speciali. Nelle modalità online e torneo in cui non sono disponibili equipaggiamenti specifici, i giocatori potranno scegliere le singole tartarughe dalla schermata di selezione dei personaggi.

Le Teenage Mutant Ninja Turtles saranno disponibili dal 13 febbraio per i giocatori che hanno acquistato Injustice 2 Ultimate Edition, Injustice 2 Ultimate Pack o il pacchetto Personaggi 3, e potranno essere acquistate separatamente a partire dal 20 febbraio sul PlayStation Store, sullo Store Xbox, su Steam e sul Microsoft Store a 5.99€.