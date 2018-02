Injustice 2: Tartarughe Ninja disponibili per i possessori del Pack Personaggi 3

Le Tartarughe Ninja sbarcano finalmente su: a partire da oggi i personaggi di Leonardo, Raffaello, Donatello o Michelangelo sono disponibili per tutti i possessori del Pacchetto Personaggi 3.

A partire da oggi, gli utenti che hanno acquistato Injustice 2 Ultimate Edition, Injustice 2 Ultimate Pack o il Pacchetto Personaggi 3 per PlayStation 4 o Xbox One potranno giocare nei panni di ognuno degli iconici eroi dal mezzo guscio - Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo. Attivando uno dei quattro accessori (spada, bastone Bo, nunchaku o sai), i giocatori potranno modificare l'equipaggiamento del proprio personaggio per giocare nei panni di una delle quattro Tartarughe.

Ogni personaggio avrà a disposizione una serie unica di poteri e di mosse predefinite e speciali. Nelle modalità online e torneo in cui non sono disponibili equipaggiamenti specifici, i giocatori potranno scegliere le singole tartarughe dalla schermata di selezione dei personaggi. Le Teenage Mutant Ninja Turtles potranno essere acquistate separatamente a partire dal 20 febbraio sul PlayStation Store, sull'Xbox Store, su Steam e sul Microsoft Store a 5.99€



Injustice 2, sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios, offre un'imponente selezione di supereroi e supercriminali DC e permette ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. Il gioco al momento è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam e Microsoft Store con i personaggi DLC Cappuccio Rosso, Sub-Zero, Starfire, Black Manta, Raiden, Hellboy e Atomo già disponibili per console e PC.