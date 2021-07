Injustice 2: un update a sorpresa anticipa l'annuncio di Injustice 3?

Come segnalato da un utente su ResetEra, la versione Steam di Injustice 2, picchiaduro a tema DC di Warner Bros. Interactive e NetherRealm Studios, si è aggiornata a sorpresa con una patch da ben 15GB.

Analizzando i file inclusi nell'update, i giocatori hanno fatto partire delle interessanti speculazioni che sembrerebbero condurre verso un imminente annuncio da parte di NetherRealm. Come è possibile evincere tramite il sito SteamDB, gli elementi aggiuntivi introdotti con la patch in questione sono etichettati come "Upsell", e questo lascerebbe presagire l'introduzione di elementi pubblicitari.

È possibile che lo studio studio stia dunque spianando la strada per la promozione del suo prossimo titolo. NetherRealm, del resto, ha già interrotto il supporto a Mortal Kombat 11 proprio per riuscire a concentrarsi unicamente sul suo nuovo progetto.

Tra le numerose ipotesi che si potrebbero avanzare, la più probabile vede la presentazione ufficiale di Injustice 3, seguito diretto della serie picchiaduro dedicata agli eroi DC. Tra i giocatori, tuttavia, c'è chi sogna il crossover DC vs Marvel rumoreggiato nel corso dei mesi scorsi. Al momento non abbiamo certezze in merito, e converrà attendere che gli ad pubblicitari appaiano eventualmente all'interno di Injustice 2 per avere una visione più chiara della situazione. Voi cosa vi aspettate dagli autori di Injustice e Mortal Kombat?