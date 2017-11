Injustice 2: Warner Bros. annuncia un evento a tema Justice League

hanno oggi annunciato l'arrivo di un nuovo evento per, il picchiaduro disponibile su PS4, Xbox One e da pochi giorni anche su PC

L'evento sarà a tema Justice League, film disponibile da oggi nelle sale italiane che vede alla regia Zack Snyder, con protagonisti attori del calibro di Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot e molti altri. I giocatori di Injustice 2 che prenderanno parte all'iniziativa potranno ottenere equipaggiamenti speciali portando a termine delle sfide uniche. L'evento, che presumibilmente prenderà piede a partire da domani, giorno dell'uscita del film in Nord America, sarà disponibile anche per la versione mobile del picchiaduro.

Injustice 2 è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One e dispositivi iOS e Android. In cima trovate un nuovo trailer pubblicato per l'occasione da Warner.