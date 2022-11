Injustice 3 o Mortal Kombat 12? Uno dei due è sicuramente in arrivo, parola di Ed Boon

Mattinata ricca di belle speranze per i fan di picchiaduro, che dopo aver appreso dell'intenzione di Team Ninja di realizzare un reboot di Dead or Alive, serie di chiara matrice orientale, adesso possono guardare con ottimismo anche al futuro di NetherRealm Studios, tra i massimi esponenti della scuola occidentale.

Dopo aver dato alle stampe Mortal Kombat 11 nel 2019 ed averlo supportato a dovere con molti contenuti post-lancio, tra cui spicca anche l'espansione Aftermath, i ragazzi di NetherRealm Studios si sono gettati anima e corpo nello sviluppo di un nuovo progetto misterioso. I dibattiti sulla sua identità vanno avanti da anni e purtroppo non siamo ancora in grado di dirvi con certezza di cosa si tratta, ma adesso possiamo sensibilmente restringere il campo.

Rispondendo alla domanda di un fan su Twitter, il Chief Creative Officer di NetherRealm Studios Ed Boon ha confermato ufficialmente che il prossimo gioco dello studio sarà uno tra Injustice 3 e Mortal Kombat 12. Una risposta indubbiamente sintetica, ma che sembra nascondere molte informazioni: tanto per cominciare, Boon ha chiarito che il prossimo progetto dello studio non è una nuova IP e che i titoli ufficiali dei due giochi godranno della numerazione incrementale canonica; inoltre, ha lasciato intendere che entrambi i giochi si trovano in via di sviluppo, quindi resta solo da capire una cosa: quale dei due arriverà prima?

Nonostante gli insistenti rumor che volevano Mortal Kombat 12 annunciato all'EVO 2022 dello scorso mese di agosto, noi ci sentiamo di puntare su Injustice 3, per una semplice questione di tempistiche e alternanza. Il secondo capitolo dell'oscuro picchiaduro DC è stato lanciato nel 2017, due anni prima del ben più recente Mortal Kombat 11, dunque lo sviluppo di Injustice 3 potrebbe essere più avanzato. Voi su quale dei due puntate?