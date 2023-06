Injustice 3 è ancora possibile: le porte del franchise sono tutt'altro che chiuse

Dopo Mortal Kombat 11, guardando all'alternanza che si era stabilita negli anni immediatamente precedenti, i fan di NetherRealm Studios s'aspettavano Injustice 3. Avanti veloce di quattro anni e ci troviamo tutti quanti ad attendere un nuovo Mortal Kombat, dunque una domanda è sorta spontanea: rivedremo mai il picchiaduro DC?

La risposta è tutt'altro che scolpita nella pietra, ma le parole che il gran capo Ed Boon ha offerto ai microfoni di IGN USA si sono rivelate piuttosto incoraggianti.

Discutendo del possibile ritorno di Injustice, l'autore ha innanzitutto precisato che "ci sono un numero di fattori, alcuni di cui posso parlare e altri di cui non dovrei discutere". Dopo questa premessa, ha spiegato che la pandemia di COVID-19 ha complicato notevolmente il lavoro di NetherRealm (e non solo, aggiungiamo noi), coincidendo tra l'altro con il delicato processo di passaggio dall'Unreal Engine 3 all'Unreal Engine 4 che lo studio stava compiendo proprio in quei mesi. "Siamo andati verso un nuovo motore grafico Unreal. Volevamo davvero essere prudenti con il COVID e tutta quella roba, e assicurarci che tutti fossero al sicuro. Sono dunque entrate in gioco diverse variabili e alla fine abbiamo realizzato: 'Ok, facciamo un altro gioco di Mortal Kombat e poi se tutto va bene torniamo ad Injustice".

Non sappiamo esattamente cos'è successo dietro le quinte (lo stesso Boon ha detto di non poter rivelare tutto), ma è possibile che ad un certo punto NetherRealm abbia realizzato che sarebbe stato meglio proseguire lo sviluppo di un nuovo Mortal Kombat, piuttosto che quello di un nuovo Injustice.

Il futuro del franchise DC è ancora ignoto, ma ad una domanda diretta dei nostri colleghi statunitensi Ed Boon ha confermato che le porte del Injustice 3 sono "tutt'altro" che chiuse. Non ci resta dunque che aspettare, probabilmente NetherRealm Studios comincerà a pensarci attivamente solo dopo il lancio di Mortal Kombat 1 previsto per il 19 settembre 2023 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

A proposito di motori grafici, Mortal Kombat 1 girerà appunto su Unreal Engine 4, evolvendo dunque dall'Unreal Engine 3 del suo diretto predecessore, Mortal Kombat 11.