Injustice 3 X Watchmen, annuncio in arrivo? Un teaser sospetto da BossLogic!

In seguito all'evento di presentazione di Assassin's Creed: Valhalla, il talentuoso artista BossLogic si è guadagnato un crescente seguito nell'abito della community videoludica.

Non sorprende dunque che una sua recente produzione abbia rapidamente destato l'interesse del pubblico. Come potete verificare in calce a questa news, quest'ultimo ha nello specifico pubblicato un intrigante poster che porta su di sé il possibile logo di un Injustice 3. Sulla locandina, l'artista riporta i loghi di Warner Bros Games e DC Comics, mentre nel cinguettio viene direttamente chiamato in causa Ed Boon, di casa NetherRealm.

Questi elementi hanno rapidamente spinto la community a ipotizzare l'imminente annuncio di Injustice 3, eventualità già rumoreggiata a seguito della conferma della presenza di Ed Boon al DC FanDome di agosto. A incuriosire ulteriormente è lo sfondo scelto da BossLogic per il proprio artwork: gli ingranaggi richiamano infatti immediatamente alla mente Watchmen, parte dell'universo fumettistico DC. Che dopo lo straordinario successo riscosso dalla serie HBO dedicata all'opera di Alan Moore, Dr. Manhattan, Roschach, Silkspectre, il Comico e gli altri suoi protagonisti siano destinati a far parte del roster di un Injustice 3?



Al momento, ovviamente, si tratta solo di speculazioni e il teaser di BossLogic potrebbe non avere concrete implicazioni: per saperlo non resta altro da fare che attendere il 22 agosto per scoprirlo. Quel che è certo è che al DC FanDome ci sarà la presentazione di Suidice Squad di Rockstesady.