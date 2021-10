Injustice confermato per il DC FanDome, ma il videogioco non c'entra nulla... per ora

Warner Bros ha confermato che Injustice sarà al DC FanDome di questo fine settimana... non si tratta però del videogioco, bensì del film animato Injustice The Movie, basato a sua volta sulla storia del gioco di NetherReam, Injustice Gods Among Us.

Il film di Injustice uscirà il 19 ottobre in Nord America in formato Home Video e Video On Demand, quale miglior occasione dunque di una presentazione al DC FanDome? Sono in molti però a pensare che in questa occasione WB possa annunciare anche il nuovo gioco Injustice 3, si tratta però solo di una speranza e al momento non ci sono indizi concreti in merito.

Sappiamo che Ed Boon sarà al DC FanDome questo weekend ma la sua presenza potrebbe essere legata proprio alla presentazione di Injustice The Movie e non necessariamente all'annuncio di un nuovo videogioco. Secondo alcuni rumor NetherRealm sta sviluppando un picchiaduro Marvel oltre a Mortal Kombat 12 e di fatto Injustice 3 non è mai stato confermato, non sappiamo se il gioco sia effettivamente in fase di sviluppo oppure no.

Questo weekend ne sapremo probabilmente di più sul futuro di Injustice e dei videogiochi DC in generale dal momento che durante il FanDome ci sarà spazio per Gotham Knights e Suicide Squad Kill The Justice League.