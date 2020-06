Injustice Gods Among Us Ultimate Edition gratis per sempre su PS4, Xbox One e PC

Se la vostra copia di The Last of Us Parte 2 tarda ad arrivare, sappiate che Warner Bros ha deciso di fare un gradito regalo a tutti gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC, i quali possono scaricare per un periodo di tempo limitato una copia gratis di Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition.

Avete capito bene, non si tratta del solito periodo di prova gratuito e aggiungendo il gioco alla vostra libreria digitale, questo resterà vostro per sempre. La promozione non ha alcun tipo di limitazione e se avete a disposizione tutte e tre le piattaforme potete accaparrarvi tre diverse copie del picchiaduro a base di supereroi e villain DC Comics. Va precisato che non si tratta dell'edizione standard del gioco, ma di quella comprendente ogni singolo lottatore a pagamento, ovvero Lobo, Batgirl, Scorpion (direttamente da Mortal Kombat), Zod, Martian Manhunter e Zatanna.

Ecco di seguito i link per procedere al riscatto della vostra copia gratuita:

Ecco di seguito i requisiti minimi della versione PC del picchiaduro:

Sistema operativo: 32-bit Windows 7 / Windows 8 / Vista

Processore: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz oppure AMD Athlon X2 2,8 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 8800 GTS oppure AMD Radeon HD 3850

DirectX: Versione 10

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 21 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Windows XP e DirectX 9.0b o inferiori non sono supportati

Vi ricordiamo che la promozione sarà attiva fino al prossimo 25 giugno 2020, avete quindi poco meno di una settimana per riscattare la vostra copia gratuita del gioco.