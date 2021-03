Inkulinati: le bestie d'inchiostro si mostrano nel nuovo trailer del Future Game Show

Il pre-show dell'appuntamento primaverile del Future Game Show 2021, interamente dominato dai prodotti di Daedalic Entertainment, ci ha regalato un nuovo trailer di Inkulinati, atteso strategico con protagoniste delle creature a base d'inchiostro.

Il filmato, che si è aperto delle scene girate in live action, ci ha permesso di dare un ulteriore sguardo alla giocabilità del titolo, che ci ha stupiti fin dall'inizio per il suo originalissimo concept. Il gioco mette in scena delle battaglie senza esclusioni di colpi tra creature d'inchiostro portate alla vita dagli amanuensi degli Inkulinati, un misterioso gruppo di illuminati - tra i quali figurano anche Dante Alighieri e la morte stessa - in possesso di una sostanza straordinaria: l'inchiostro vivente. L'obiettivo di ogni partita è quello di far fuori tutte le bestioline disegnate dall'Inkulinati avversario, ognuna delle quali dotata di abilità specifiche. L'asino può spingere gli avversari suonando (in maniera pessima) una zampogna, mentre la lumaca è capace di mangiare gli avversari in un sol boccone. Il possente drago, invece, può colpire più di un avversario alla volta con i suoi attacchi.

Il trailer, purtroppo, non ci ha fornito una data d'uscita, che risulta ancora essere prevista in un generico 2021 su PC, Mac e Nintendo Switch. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra anteprima di Inkulinati.