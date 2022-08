Inkulinati: le creature d'inchiostro debuttano su Xbox Game Pass al day one!

Vi ricordate di Inkulinati? È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ne abbiamo parlato su queste pagine, ma la notizia odierna non potevamo non darvela.

Yaza Games ha annunciato con orgoglio che Inkulinati debutterà all'interno del catalogo di Game Pass immediatamente al day one nelle sue versioni per Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Cloud. Il gioco, purtroppo, è ancora privo di una data di lancio precisa, essendo previsto in un generico 2022, ma adesso gli abbonati possono consolarsi sapendo che potranno giocarci fin da subito senza spendere soldi in aggiunta a quelli che già pagano per Xbox Game Pass o PC Game Pass.

Nel caso vi fosse sfuggito, Inkulinati è un originale gioco di strategia che ci ha stupiti fin dal primo momento grazie al suo particolare concept. Le battaglie si svolgono tra creature d'inchiostro che prendono vita sotto i colpi di penna degli Inkulinati, un misterioso gruppo di illuminati (tra i quali si annoverano figure di spicco come Dante Alighieri e la morte stessa) in possesso di una sostanza straordinaria: l'inchiostro vivente. L'obiettivo dei giocatori è quello di far fuori tutte le bestioline disegnate dall'Inkulinati avversario, ognuna delle quali dotata di abilità specifiche. L'asino, ad esempio, può spingere i nemici suonando una zampogna, mentre la lumaca è capace di mangiarli in un sol boccone. Il possente drago, dal canto suo, può colpire più di un avversario alla volta, invece il gatto vescovo neutralizza gli eretici a colpi di preghiere.