Inkulinati: il bizzarro strategico a turni si mostra in un nuovo trailer

Tra i giochi più buffi del PC Gaming Show 2020 non possiamo certo non citare Inkulinati, titolo che di bizzarro non ha solo il nome. Grazie al trailer mostrato all'evento dedicato al mondo PC abbiamo infatti potuto approfondire le meccaniche di gameplay di questo gioco.

Il gioco in questione non è altro che uno strategico a turni in cui a darsi battaglia sono delle miniature in stile medievale di svariati animali. Tra un attacco e l'altro di uno scontro, che avviene sulle pagine di un manoscritto, sarà anche possibile vedere la mano di chi è intento a disegnare queste miniature, il quale potrebbe aiutarvi o addirittura danneggiarvi. Come potete vedere nel trailer mostrato questa sera, di cui non vi sveleremo nulla se non che ha come protagonisti un toro ed un coniglio, il gioco si prende molto poco sul serio e punta a divertire il giocatore con situazioni davvero bizzarre.

Il gioco è attualmente previsto solo su PC, dov'è in arrivo esclusivamente su Steam. Al momento è già attiva la pagina ufficiale di Inkulinati sul client Valve, grazie alla quale si possono osservare gli screenshot del gioco, aggiungerlo alla lista dei desideri e leggere le prime informazioni sui requisiti di sistema.