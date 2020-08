Inkulinati: il Drago si presenta nel nuovo trailer del Future Game Show

Gli sviluppatori di Yaza Games hanno approfittato del palcoscenico digitale del Future Game Show per mostrarci nuovamente Inkulinati, un gioco di strategia a turni dall'originale stile grafico che ha per protagonisti degli animali medievali che prendono vita (o periscono) per mano di un disegnatore.

Il trailer mostrato all'evento ha presentato un altro degli animali che i giocatori potranno schierare in campo, ovvero un Drago, che grazie alle sue palle infuocate è in grado di colpire più nemici contemporaneamente. Nel filmato, realizzato con il medesimo stile grafico del gioco, è inoltre possibile assistere ad un divertente siparietto che coinvolge Nintendo Switch. Inkulinati, infatti, è atteso nel 2021 non solo su PC via Steam, ma anche sulla console ibrida della casa di Kyoto. Trovate il trailer in apertura di notizia, buona visione.

Ultimamente il gioco sta facendo parlare molto di sé in Italia anche per il suo particolare titolo, che presenta un'assonanza piuttosto chiara. Interrogati sulla questione, gli sviluppatori hanno affermato di esserne sempre stati a conoscenza, ma non hanno mai pensato di cambiar nome poiché Inkulinati ha un significato ben preciso, frutto della combinazione di Ink [inchiostro, ndr] e illuminati. "Gli Inkulinati sono un misterioso gruppo di illuminati in possesso di una sostanza straordinaria: l'inchiostro vivente".