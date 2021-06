Inkulinati, ecco il nuovo trailer: lo strategico "uscirà in questo secolo"

In occasione dell'IGN Summer of Gaming 2021, il publisher Deadalic Entertainment e lo sviluppatore Yaza Games hanno presentato in pompa manga un nuovo trailer di Inkulinati, il peculiare strategico che dà vita alle creature medievali d'inchiostro.

"Inkulinati è un gioco di strategia in cui i manoscritti medievali prendono vita e il fondoschiena di un coniglio può essere più letale della spada di un cane.

Partecipa ai duelli di Inkulinati e lasciati sbalordire dalla loro inaspettata complessità tattica (e dal loro humor!). Avventurati in un viaggio in continua evoluzione, costruisci il tuo bestiario, sconfiggi dei personaggi medievali leggendari e raccogli vantaggi con cui potrai scatenare dei poteri speciali.

Diventa un maestro dell'inchiostro vivente, afferra la penna ed elabora di volta in volta una strategia unica per diventare il più grande Inkulinati di tutti i tempi!".

Il trailer, come al solito condito con una sana dose di umorismo, mette nuovamente in mostra alcuni scorci di gameplay e ci permette di apprezzare il particolare stile artistico della produzione. Al termine del filmato ci viene comunicata la finestra di lancio: "Uscirà in questo secolo". Sì, come avrete notato, si tratta di una vera e propria burla da parte degli sviluppatori che rivolgono ai fan che continuano insistentemente a chiedere novità sulla data di pubblicazione del gioco. La pagine Steam di Inkulinati continua a riportare un generico 2021 come finestra di lancio, ma sappiamo che il team ha deciso di rinviare il gioco non diffondendo alcuna indicazione temporale.