Inkulinati da oggi su Xbox Game Pass con Jojo e AoE: le ultime aggiunte di gennaio

In attesa di scoprire tutti i nuovi videogiochi di febbraio di Xbox Game Pass, il catalogo del servizio Microsft accoglie gli ultimi arrivati del mese di gennaio 2023.

Tra questi ultimi, spicca il curioso Inkulinati, progetto indipendente che punta ad accompagnare i giocatori alla scoperta del bizzarro mondo delle miniature medievali. In una declinazione battagliera dei margini dei manoscritti tramandati dagli amanuensi, l'Indie approda quest'oggi - martedì 31 gennaio - nel catalogo Xbox Game Pass. In questa fase, Inkulinati non è ancora disponibile in versione completa, con il team che ha deciso di organizzare una sessione di Early Access che preceda il lancio vero e proprio.

Tra i ritardatari di gennaio, trova inoltre spazio nel servizio Microsoft anche Roboquest, uno sparatutto in prima persona dall'anima roguelike. Esordito nel 2020, l'Indie ha raccolto nel tempo un'accoglienza molto positiva. Nei panni di un Guardiano robotico risvegliatosi all'improvviso da un'operazione di riavvio, i giocatori potranno cimentarsi in una improbabile missione, in solitaria o in compagnia, grazie alla modalità cooperativa per due giocatori.



Ricordiamo che da quest'oggi, il catalogo di Xbox Game Pass accoglie inoltre Age of Empires II: Definitive Edition (già disponibile la nostra recensione di Age of Empires II: Definitive Edition) su Cloud e console, in aggiunta a Jojo'S Bizzarre Adventure All-Star Battle R.