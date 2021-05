Inkulinati: l'originale strategico è stato rinviato, gli sviluppatori spiegano i motivi

Con un lungo post pubblicato su Steam e rivolto ai fan gli sviluppatori di Yaza Games hanno annunciato il rinvio di Inkulinati spiegandone tutte le motivazioni. L'originale e ambizioso strategico previsto per il generico 2021 non ha ora una finestra di lancio precisa.

Come si legge nel post del team di sviluppo polacco, il rinvio a data da destinarsi di Inkulinati è dipeso da una serie di problemi. Primo tra tutti, come per alti studi, la pandemia di coronavirus: divieti, quarantene e uffici chiusi hanno penalizzato fortemente lo sviluppo e lo smart working ha solo parzialmente permesso agli sviluppatori di compiere il proprio lavoro. In secondo luogo Yaza Games ha deciso di rinviare il gioco in seguito ai feedback ricevuti dalla community: dopo la pubblicazione della demo infatti lo studio ha ricevuto molti suggerimenti su come migliorare le meccaniche e renderle più chiare ed efficaci. Di qui il terzo motivo: lo studio ha sentito l'esigenza di espandersi con nuovi membri, il che richiede e richiederà ulteriore tempo aggiuntivo.

La buona notizia per i fan è però data dal fatto che tutto lo staff si ritroverà presto a lavorare in ufficio, senza limiti di sorta. Yaza Games ha infine promesso nuovi dettagli nel corso dell'anno. Non rimane che attendere e nel frattempo vi ricordiamo che potete trovare l'ultimo trailer di Inkulinati sulle nostre pagine.