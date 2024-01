Inkulinati arriva su Switch, c'è la data: febbraio è il mese dell'inchiostro vivente

Circa un anno fa abbiamo avuto modo di poter mettere le mani su Inkulinati, un gioco di strategia dal nome buffissimo e dallo stile unico. Il titolo, approdato sul mercato grazie al lavoro svolto da Yaza Games e da Daedalic Entertainment è uscito su Xbox e PC/b>, ma nelle prossime settimane arriverà anche sulla console ibrida della Grande N.

Secondo le ultime conferme dal Nintendo eShop, infatti, Inkulinati verrà lanciato anche su Nintendo Switch tra non molto tempo. La conferma della realizzazione della versione per la console di casa Nintendo è giunta da diverso tempo: infatti, il team è stato sin da subito alle prese con la controparte per la suddetta console, ma ad un anno di distanza dal rilascio del gioco strategico è il momento di portare avanti l'avventura anche su Nintendo.

Inkulinati sarà disponibile sul Nintendo eShop dal 22 febbraio 2024, e sarà disponibile alla cifra di 24.99 dollari statunitensi. Dunque, manca all'incirca un mese per poter provare con mano quanto realizzato dagli sviluppatori. Siete pronti a padroneggiare l'inchiostro vivente? Il gioco di strategia a turni ispirato ai manoscritti medievali ha già riscosso un discreto successo, complice lo sbarco di Inklinati su Xbox Game Pass in Early Access. Comprerete il titolo giunto su PC, Xbox (e tra poco su Nintendo Switch) all'inizio del precedente anno?